Полиция задержала банду, ограбившую дом тещи певца Воробьева

Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Полиция задержала банду «джокеров», которые в прошлом месяце ворвались в дом тещи певца Алексея Воробьева и забрали драгоценности на сумму более 10 млн рублей, передает Telegram-канал SHOT. Арестованы три человека — 44-летний Мурад К., 41-летний Руслан З. и 39-летний Магамед С.

По информации канала, полиция взяла злоумышленников в квартире на Рязанском проспекте в Москве, где те проживали. Отмечается, что все трое безработные.

Хозяйка участка Виктория Челышева, которая в момент ограбления была у себя дома, — вдова бизнесмена-агрария и теща певца Алексея Воробьева, с которым ее дочь познакомилась на проекте «Холостяк».

Преступников прозвали «джокерами», поскольку во время преступления на них были маски злодея из одноименного фильма. В момент ограбления преступники накинулись на женщину, избили ее, а после пристегнули наручниками к лестнице, отмечает SHOT.

Издание указывает, что злоумышленники вынесли из дома золото, часы и различные драгоценности.

16 января в Московской области произошло нападение на вдову музыканта Александра Градского Марину Коташенко. Трое злоумышленников инсценировали ДТП, а затем подсели в машину женщины, где, угрожая расправой, потребовали у нее крупную сумму денег. Вместе с Коташенко они приехали к ней домой и забрали 100 млн рублей, после чего скрылись.