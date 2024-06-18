«Погружена в проблемы бойцов СВО»: чем известна замглавы МО Цивилева

Фото: kremlin.ru

Анна Цивилева

Президент Владимир Путин провел перестановки в Минобороны, обновив команду замов нового главы ведомства Андрея Белоусова. Единственной женщиной среди них стала глава фонда «Защитники Отечества» Анна Цивилева, бывший врач-психиатр, бывшая бизнесвумен, которую власти Великобритании ранее называли родственницей российского лидера. Чем еще известна замминистра и какие вопросы будет решать на новом посту — в материале NEWS.ru.

Чем будет заниматься Цивилева в Минобороны

В круг обязанностей нового заместителя министра обороны, 52-летней Анны Цивилевой входит социальное и жилищное обеспечение военных. Ей поручено поднять все связанные с этим процессы «на новый качественный уровень, где в центре находится человек», уточнили в военном ведомстве. Там напомнили: такая деятельность знакома Цивилевой по опыту создания фонда «Защитники Отечества» и управления им. В новой должности она по-прежнему будет взаимодействовать с фондом — теперь уже от лица Минобороны.

»Большая ответственность и очередное подтверждение внимательного отношения государства к участникам и ветеранам боевых действий, в том числе спецоперации», — так прокомментировала свое назначение в Telegram-канале сама Цивилева. «За год работы фонда нам удалось выстроить эффективное взаимодействие со многими ведомствами. Уверена, теперь будем работать еще быстрее и продуктивнее, чтобы наши герои получали заслуженное внимание и поддержку», — добавила она.

В составе правительства Цивилева будет работать вместе со своим мужем — бывший кемеровский губернатор Сергей Цивилев 14 мая занял в обновленном кабмине пост министра энергетики.

Как сообщал телеканал RTVI, Цивилеву называли двоюродной племянницей президента: якобы ее девичья фамилия Путина. С декабря 2003 года Цивилева находится под санкциями Евросоюза. Еще раньше, в июне 2022 года, в свои черные списки ее имя внес и Лондон. Причем в сообщении британского правительства ее называли не племянницей, а двоюродной сестрой главы государства. «Анна Цивилева, двоюродная сестра Путина и глава крупной российской угледобывающей компании „Колмар Груп“, также подпала под санкции», — цитировало документ РИА Новости.

Сама Цивилева в беседе с журналистами вопрос о родстве с Путиным называла «нелепым» и «глупым», а пресс-секретарь президента Дмитрий Песков говорил, что ему «об этом ничего не известно».

Фото: kremlin.ru Владимир Путин и Анна Цивилева

Что об Анне Цивилевой говорят в зоне СВО

Военный корреспондент Александр Коц в своем Telegram-канале высоко отозвался о новом замминистра обороны. «Она в последние месяцы возглавляет фонд „Защитники Отечества“, который оказывает помощь ветеранам СВО — от юридической до медицинской. Я присутствовал на одной закрытой встрече с ней. Она очень погружена в проблемы, с которыми сталкиваются не только ветераны, но и действующие бойцы СВО. От недостатков снабжения до невыплат», — писал Коц.

Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов (Запорожская область) в своем Telegram-канале выразил надежду, что Цивилевой удастся в полной мере реализовать наработки предшественников и с честью справиться с задачами «этого сложного для всех нас исторического периода».

Что говорится в биографии Анны Цивилевой

Будущий замминистра обороны родилась в День Победы — 9 мая 1972 года в Иваново в семье хирургов. Окончила Ивановскую государственную медицинскую академию по специальности «врач-психиатр». С 1996 года работала в психиатрической больнице «Богородское» в одном из сел Ивановской области. Первым супругом Анны был ее коллега по профессии Лев Логинов.

В 2001-м Цивилева стала сотрудницей объединения «Медтехснаб» Федерального агентства по здравоохранению и социальному развитию. В 2002–2014 годах занимала должность директора по маркетингу компании, поставлявшей в Россию зарубежное медоборудование. В 2007 году будущий замминистра вышла замуж за будущего губернатора Кузбасса Сергея Цивилева.

С 2016 года Анна Цивилева стала гендиректором, председателем совета директоров швейцарской компании Kolmar Sales and Logistics — трейдера уже упомянутой угольной компании «Колмар Груп». О том, насколько масштабной была деятельность компании, Цивилева рассказывала в 2017 году агентству EastRussia: «Мы рассматриваем вопрос об открытии представительств в приоритетных для нас странах — Китае, Японии, Индии и Южной Корее. Но это задача на перспективу. Отсутствие представительств за рубежом не мешает нам уже сегодня заключать взаимовыгодные контракты». Судя по этому интервью, компания работала с такими мировыми гигантами, как, к примеру, ArcelorMittal.

Фото: kremlin.ru Анна Цивилева

С марта 2018 года Цивилева стала председателем совета директоров материнской компании «Колмар Груп». Как уточняет «АиФ-Кузбасс», большую долю акций получила от мужа-бизнесмена, когда тот стал губернатором. Одновременно началась и ее общественная карьера — она возглавила Совет по вопросам попечительства в социальной сфере Кемеровской области. В 2019 году стала членом Совета при правительстве РФ по вопросам попечительства в социальной сфере.

Живя в Кузбассе, Цивилева называла себя не политиком, а общественником, с 2019 года организовывала в регионе Женский форум, на который собирались женщины-лидеры России и других стран.

В тот же период Цивилева вновь занялась своим образованием. Она окончила Российский университет дружбы народов по специальности «организация здравоохранения и общественное здоровье» и Государственный университет управления по специальности «менеджмент организации». В 2021 году получила степень магистра делового администрирования в Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ. Цивилева — кандидат экономических наук, тема ее диссертации — «Управление развитием производственно-технологического потенциала предприятий угольной промышленности».

Через год после начала СВО, в апреле 2023 года, она создала и возглавила фонд «Защитники Отечества». С идеей создания фонда выступил президент Путин.

Чем занимается фонд «Защитники Отечества»

Филиалы фонда «Защитники Отечества» открылись к концу прошлого года во всех 89 субъектах РФ. Как рассказала Цивилева в интервью «Ведомостям», они занимают отремонтированные помещения, удобно расположенные в крупных городах, полностью подготовленные по всем техническим заданиям к приему ветеранов. В них работают партнеры фонда из МФЦ, центров занятости, юристы и психологи. Также команда социальных координаторов работает в малых городах.

Фонд поддерживает демобилизованных ветеранов боевых действий — не только СВО, но и сирийской, чеченской и афганской войн, а также ВОВ; защитников Донбасса, бывших бойцов ЧВК и добровольцев. Помимо этого, он работает с семьями погибших военных.

Фонд помогает решать проблемы юридической направленности, которые связаны с оформлением документов на получение статуса ветерана боевых действий. Также способствует в прохождении военно-врачебных комиссий, получении инвалидности и протезов.

«По указу президента подопечными фонда являются демобилизованные ребята, которые вышли за периметр ответственности Минобороны, а также семьи погибших бойцов. За все время нашей работы мы получили более 1,1 млн запросов, и большая часть из них от действующих военнослужащих, которые находятся в зоне спецоперации или в отпуске, а также от членов их семей», — объяснила Цивилева в том же интервью. По ее словам, действующим военным ее фонд тоже старался помочь, направляя их в профильные организации.

По ее словам, в фонде работают ветераны СВО, в том числе получившие инвалидность, мамы и жены участников спецоперации, мамы погибших бойцов. Также к работе привлекают участников предыдущих локальных войн и конфликтов.

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