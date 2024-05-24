Волна арестов в Минобороны и Генштабе: как это поможет ВС РФ победить в СВО

Фото: МО РФ

Заместителя начальника Генштаба Вадима Шамарина арестовали на два месяца

Заместителя начальника Генштаба Вадима Шамарина арестовали на два месяца. Генерал-лейтенант стал фигурантом дела о взятке в особо крупном размере. Это уже далеко не первое громкое задержание генералов из Минобороны РФ после назначения нового главы ведомства. Зачем потребовалась чистка в военном ведомстве и как она поможет Вооруженным силам России на поле боя в зоне СВО — в материале NEWS.ru.

Что известно о задержании генерала Шамарина

Задержание Шамарина стало уже третьим случаем ареста высокопоставленных генералов за последние недели после задержания замминистра обороны Тимура Иванова.

В среду, 22 мая, на сайте 235-го гарнизонного военного суда появилась карточка дела, в которой говорится об аресте лица со скрытыми данными. 23 мая СМИ сообщили, что по уголовному делу о получении взятки в особо крупном размере прошел обыск у начальника главного управления связи вооруженных сил и заместителя начальника Генштаба генерал-лейтенанта Вадима Шамарина.

По результатам обыска Шамарина доставили на допрос в Главное военное следственное управление СКР. Там его задержали, предъявив обвинение в получении взятки в особо крупном размере. Позднее пресс-служба суда сообщила, что генерал арестован на два месяца. Официальных комментариев МО по этому поводу пока не последовало.

Фото: МО РФ Его обвиняют по уголовному делу о получении взятки в особо крупном размере

ТАСС со ссылкой на свои источники сообщил, что следствие наложило обеспечительные меры на принадлежащие Шамарину недвижимость, активы и банковские счета. Выяснилось, что супруга Шамарина в ноябре 2022 купила автомобиль Mercedes стоимостью более 20 млн рублей. При этом, согласно декларациям генерала и членов его семьи, с 2011 по 2018 год их доходы не превышали 3,1 млн рублей.

Правоохранительные органы уже предупредили, что в деле Шамарина могут появиться новые эпизоды и фигуранты.

Напомним, что на посту начальника главного управления связи ВС Шамарин сменил Халила Арсланова, арестованного в 2020 году по делу о махинациях и коррупции при поставках оборудования в вооруженные силы. Тогда генерал Арсланов был обвинен в мошенничестве на общую сумму почти в 6,7 млрд рублей и во взятке в 12 млн рублей. Следствие по делу длится до сих пор.

Откуда Шамарин мог получать деньги

Шамарин занимал свою должность достаточно длительное время и отвечал за снабжение войск средствами связи, рассказал NEWS.ru военный эксперт Константин Сивков. Он отметил, что уже неоднократно звучали, в том числе на официальном уровне, серьезные нарекания по поводу систем и средств связи, укомплектованности ими Вооруженных сил РФ.

«Начальник связи — это должность, которая предполагает тесное сотрудничество с промышленностью, причем не только с предприятиями, которые находятся в госсобственности, но и с частными компаниями. Это очень способствующая коррупции должность. Хотя сам факт задержания не говорит о том, что Шамарин виноват: ему пока ничего не предъявлено. Он просто подозреваемый», — сказал Сивков, добавив, что Шамарин отвечал за поставки дорогостоящего оборудования.

Следствие считает, что Вадим Шамарин получил взятку в 36 млн рублей от одного из предприятий за увеличение закупок для Минобороны России, сообщила вечером 23 мая официальный представитель СК РФ Светлана Петренко. По ее словам, которые приводит пресс-служба следственного ведомства, генерал брал взятки с апреля 2016 года.

«По данным следствия, в период с апреля 2016 по октябрь 2023 года Шамарин получил взятку от генерального директора ОАО «Пермский телефонный завод „Телта“» Алексея Высокова и главного бухгалтера этого же общества Елены Гришиной в размере 36 млн рублей», — заявила Петренко, уточнив, что Высоков и Гришина также находятся под стражей.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru ТАСС со ссылкой на свои источники сообщил, что следствие наложило обеспечительные меры на принадлежащие Шамарину недвижимость, активы и банковские счета

Как в Кремле отреагировали на новые задержания в Минобороны

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что борьба с коррупцией в России последовательно ведется на всех уровнях, в этом нет никакой кампанейщины.

По данным Telegram-канала «Рыбарь», слухи о проблемах у главного связиста российской армии Шамарина появились еще несколько дней назад.

«С 2013 года был реализован очень маленький процент НИОКР (научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ. — NEWS.ru), хотя вот уже 11 лет с момента расформирования ДРИИТ все ОКР проходят по линии управления развития информационных технологий. А это все — деньги, причем немалые. Траты были, реализации не было», — пишет «Рыбарь».

Член комитета Госдумы по обороне Виктор Соболев заявил, что коррупцию в случае ее проникновения в Вооруженные силы России необходимо «выжигать каленым железом», а при выявлении факта кражи выделяемых на СВО денег необходимо проводить тщательные расследования.

«Мы на армию выделяем огромные средства, идет война, если эти деньги идут куда-то в сторону, то нужно провести тщательное расследование и во всем разобраться», — подчеркнул парламентарий.

Почему начались чистки в руководстве ВС России

Сегодня, когда российское общество созрело для начала активной борьбы с пятой колонной, особенно остро встал вопрос о необходимости задержаний, считает Сивков. По его мнению, чисткам подлежат в первую очередь Вооруженные силы России.

«Зачистка вооруженных сил в нынешних условиях от ставленников пятой колонны жизненно необходима. При этом надо иметь в виду, что единственный способ, который позволил бы представителям пятой колонны взять под контроль должностных лиц в армии — это повязать их коррупцией. Так что устранение коррупционеров — это борьба с пятой колонной», — сказал Сивков.

Лидер партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов выразил мнение, что задержание Шамарина не последнее громкое дело, так как «действительно нужно хорошо разбираться».

Фото: NEWS.ru Лидер партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов выразил мнение, что задержание Шамарина не последнее громкое дело, так как «действительно нужно хорошо разбираться»

«Уверен, что новый министр обороны, который за всю свою жизнь ни разу не был связан даже близко с коррупционными деяниями, в этом плане абсолютно честный, порядочный человек. Он не потерпит, чтобы бюджетные деньги, которые очень нужны прежде всего нашим воинам для нашей победы, куда-то утекали. Поэтому я не сомневаюсь, что такие процессы идут и будут идти дальше», — передает слова Миронова корреспондент NEWS.ru.

Как чистки помогут армии РФ на поле боя

Арест замначальника Генштаба Шамарина это не только арест, но и масштабный аудит работы главного управления связи силами Счетной палаты, заявил в своем Telegram-канале политолог Сергей Марков. «Во-первых, резко уменьшить коррупцию в генералитете и в бизнесе вокруг контрактов Минобороны. Во-вторых, резко усилить производство новой военной техники связи. Уйти от показухи к реальным потребностям фронта. В-третьих, повысить и боевой дух армии, и оснащенность армии современной техникой связи и наведения ракетных ударов и артиллерии», — считает Марков.

Военный корреспондент Александр Коц заявил NEWS.ru, что не связывает задержание Шамарина с состоянием связи в войсках во время специальной военной операции.

«Думаю, там прозаичная история, связанная со взятками. Возможно, по поводу торговли совместными частотами для гражданских операторов связи. Это [череда арестов] происходит в связи с приходом нового министра обороны. Надо показать, что идет очищение рядов. Поэтому мы и наблюдаем громкие аресты, но нас не должны вводить в заблуждение высокие чины. Ситуация не уникальная. Уже были у нас подобные уголовные дела, в том числе связанные не только со связью», — сказал Коц.

Он напомнил, что 15 лет назад было много уголовных дел в железнодорожных войсках, в которых фигурировали очень крупные военные чины. «Посмотрим, чем закончится нынешняя ситуация», — заключил военкор.

Кого еще задержали из Минобороны за последнее время

23 апреля произошел резонансный арест замглавы Минобороны России Тимура Иванова. Его задержали прямо на рабочем месте и в форме доставили в суд. В день задержания он участвовал в заседании коллегии Минобороны, на котором обсуждалось развитие Ленинградского и Московского военных округов. Ему инкриминируют часть 6 статьи 290 УК РФ «Получение взятки в особо крупном размере», но свою вину он не признал.

Фото: t.me/moscowcourts* Задержание Шамарина стало уже третьим случаем ареста высокопоставленных генералов за последние недели после исторического задержания замминистра обороны Тимура Иванова

Сообщения об аресте бывшего начальника главного управления кадров Минобороны России генерал-лейтенанта Юрия Кузнецова появились 13 мая. По части 6 статьи 290 УК РФ «Получение взятки в особо крупном размере» ему грозит до 15 лет лишения свободы. Дело касается периода работы Кузнецова начальником 8-го управления Генерального штаба Вооруженных сил (ВС) РФ.

Об аресте бывшего командующего 58-й армией Вооруженных сил РФ генерал-майора Ивана Попова 235-м гарнизонным военным судом в Москве стало известно 21 мая, хотя решение об этом было вынесено еще 17 мая. Попов начал службу с командования взводом в 56-м десантно-штурмовом полку, а позже возглавлял различные части и соединения. По словам генерала, у него возникла «сложная ситуация со старшим начальством». Следствие подозревает Попова в хищении строительных материалов, предназначенных для возведения линии обороны в зоне СВО, ущерб от которого оценили в 100 миллионов рублей.

Читайте также:

Громкий арест замглавы Генштаба ВС РФ: кто такой Вадим Шамарин, что сделал

Что не так с арестом генерала Попова: нестыковки, конфликт с начальством

Названы условия для смягчения участи обвиняемого во взятке Шамарина

Политолог Марков объяснил обыски у замначальника Генштаба ВС Шамарина