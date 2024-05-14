Путин резко перетасовал правительство: что изменится для России

Фото: Александр Астафьев/POOL/ТАСС

Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Михаил Мишустин

Госдума одобрила кандидатуры вице-премьеров нового правительства РФ. В ближайшее время будут утверждены остальные члены кабмина, включая руководителей силовых ведомств. Часть министров и вице-премьеров останутся на своих местах, но получат более широкие полномочия. При этом в правительство войдут и новые люди — в том числе из регионов. С чем связано повышение сразу четырех российских губернаторов, что изменится в курсе кабмина и какие кадровые решения станут ключевыми — в материале NEWS.ru.

Что изменится в составе правительства

Президент России Владимир Путин 10 мая переназначил Михаила Мишустина премьер-министром России. После этого глава кабмина получил право сформировать новое правительство. Премьер выдвинул на посты кабинета министров ранее не входивших в него чиновников. Губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев может возглавить Минспорт, глава Кузбасса Сергей Цивилев — Минэнерго, курский губернатор Роман Старовойт выдвинут на должность министра транспорта, калининградский — Антон Алиханов — на пост главы Минпромторга. Минсельхоз может возглавить первый замглавы этого ведомства Оксана Лут.

Конфигурация нового кабмина существенно поменялась на уровне вице-премьеров и их обязанностей. Первым зампредом правительства предложен экс-глава Минпромторга Денис Мантуров. Вице-премьером, курирующим сельское хозяйство и экологию, станет бывший глава Минсельхоза Дмитрий Патрушев. Глава Минтранса Виталий Савельев будет вице-премьером, курирующим транспорт и логистику.

Вечером 12 мая Владимир Путин предложил кандидатов на посты в Минюсте, МВД, МЧС и МИД. В эти ведомства могут переназначить Константина Чуйченко, Владимира Колокольцева, Александра Куренкова и Сергея Лаврова соответственно. Президент предложил сменить министра обороны: его пост может занять бывший первый вице-премьер Андрей Белоусов. Сергей Шойгу возглавит Совет безопасности вместо Николая Патрушева.

13 мая Госдума одобрила список вице-премьеров правительства. Теперь 14 мая парламенту предстоит утвердить 16 кандидатов в министры. Главы Минобороны, МВД, МЧС, Минюста и МИД назначаются после консультаций с Советом Федерации. Спикер палаты Валентина Матвиенко ранее заявила, что сенаторы рассмотрят этот вопрос до 15 мая.

Фото: Станислав Красильников/РИА Новости Роман Старовойт, губернатор Курской области Фото: Станислав Красильников/РИА Новости Роман Старовойт, губернатор Курской области Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru Антон Алиханов, губернатор Калининградской области Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru Антон Алиханов, губернатор Калининградской области Фото: kremlin.ru Сергей Цивилев, губернатор Кемеровской области Фото: kremlin.ru Сергей Цивилев, губернатор Кемеровской области Фото: Первый заместитель Министра сельского хозяйства Российской Федерации Оксана Лут Первый заместитель министра сельского хозяйства Российской Федерации Оксана Лут Фото: Первый заместитель Министра сельского хозяйства Российской Федерации Оксана Лут Первый заместитель министра сельского хозяйства Российской Федерации Оксана Лут Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Михаил Дегтярев, губернатор Хабаровского края Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Михаил Дегтярев, губернатор Хабаровского края Фото: kremlin.ru Министр труда и социальной защиты Антон Котяков Фото: kremlin.ru Министр труда и социальной защиты Антон Котяков Фото: kremlin.ru Министр природных ресурсов и экологии Александр Козлов Фото: kremlin.ru Министр природных ресурсов и экологии Александр Козлов Фото: kremlin.ru Министр просвещения Сергей Кравцов Фото: kremlin.ru Министр просвещения Сергей Кравцов Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Министр культуры Ольга Любимова Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Министр культуры Ольга Любимова Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Министр экономического развития Максим Решетников Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Министр экономического развития Максим Решетников Фото: kremlin.ru Министр финансов Антон Силуанов Фото: kremlin.ru Министр финансов Антон Силуанов Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Министр здравоохранения Михаил Мурашко Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Министр здравоохранения Михаил Мурашко Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Ирек Файзуллин Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Ирек Файзуллин Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Министр науки и высшего образования Валерий Фальков Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Министр науки и высшего образования Валерий Фальков Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков Фото: Стрингер/NEWS.ru Министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации Максут Шадаев Фото: Стрингер/NEWS.ru Министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации Максут Шадаев Фото: Александр Астафьев/РИА Новости Председатель правительства РФ Михаил Мишустин Фото: Александр Астафьев/РИА Новости Председатель правительства РФ Михаил Мишустин

Как Кремль объяснил перестановки

Внимание СМИ привлекло предложение главы государства назначить нового министра обороны. Андрей Белоусов, который должен прийти на смену Сергею Шойгу, ранее курировал вопросы экономики и не имеет военного опыта. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, знания бывшего вице-премьера помогут решить вопросы гармоничного развития бюджета. Представитель Кремля отметил, что бюджет Минобороны и силового блока в последнее время вырос до 6,7% от ВВП.

«Это пока не критическая цифра, но мы постепенно приближаемся, в силу известных причин, в силу известных геополитических обстоятельств вокруг нас, к ситуации середины 80-х годов, когда вот эта доля расходов на силовой блок в экономике была 7,4%. Это, еще раз повторяю, некритично, но это чрезвычайно важно и требует особого отношения», — пояснил он.

Песков также отметил, что Министерство обороны должно быть открыто для инноваций и передовых идей. При этом, подчеркнул он, назначение Белоусова не изменит «систему координат в военной составляющей ведомства», за которую отвечает глава Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов.

Фото: kremlin.ru Валерий Герасимов и Сергей Шойгу

Пресс-секретарь Кремля высказался об уходе из ведомства Шойгу, который станет секретарем Совбеза и одновременно заместителем президента в комиссии по военно-промышленному комплексу. По словам Пескова, Шойгу «глубоко погружен в эту работу» и прекрасно знает специфику производства продукции ВПК.

В беседе с NEWS.ru экономист Василий Колташов назвал назначение Белоусова ключевой кадровой перестановкой в кабмине. От нового министра, по его словам, будут ждать «наведения порядка» в ведомстве и полного искоренения коррупции.

«Задача государства сейчас двоякая. С одной стороны, это достижение целей СВО, с другой — необходимо, чтобы те деньги, которые идут через военное ведомство, не утекали в карманы коррупционеров, а работали на разгон российской экономики. В этом смысле она в лице Белоусова получает серьезную поддержку, потому что, по словам экспертов, он патологически не коррумпирован и сможет привести хозяйственную часть оборонно-промышленной сферы в лучшее состояние», — заметил Колташов.

Фото: Сергей Субботин/РИА Новости Андрей Белоусов, 2006 год Фото: Сергей Субботин/РИА Новости Андрей Белоусов, 2006 год Фото: Сергей Субботин/РИА Новости Андрей Белоусов, 2008 год Фото: Сергей Субботин/РИА Новости Андрей Белоусов, 2008 год Фото: Алексей Никольский/РИА Новости Заместитель министра экономического развития и торговли РФ Андрей Белоусов и начальник Генштаба Вооруженных сил РФ, генерал армии Юрий Балуевский в 2008 году Фото: Алексей Никольский/РИА Новости Заместитель министра экономического развития и торговли РФ Андрей Белоусов и начальник Генштаба Вооруженных сил РФ, генерал армии Юрий Балуевский в 2008 году Фото: Яна Лапикова/РИА Новости 21 сентября 2011 года. Министр экономического развития и торговли РФ Эльвира Набиуллина и ее заместитель Андрей Белоусов перед началом заседания кабинета министров РФ в Доме правительства Фото: Яна Лапикова/РИА Новости 21 сентября 2011 года. Министр экономического развития и торговли РФ Эльвира Набиуллина и ее заместитель Андрей Белоусов перед началом заседания кабинета министров РФ в Доме правительства Фото: Сергей Кузнецов/РИА Новости Форум «Азиатско-тихоокеанское экономическое сотрудничество», председатель совещания — министр экономического развития РФ Андрей Белоусов (в центре), 2012 год Фото: Сергей Кузнецов/РИА Новости Форум «Азиатско-тихоокеанское экономическое сотрудничество», председатель совещания — министр экономического развития РФ Андрей Белоусов (в центре), 2012 год Фото: Валерий Левитин/РИА Новости Президент, председатель правления ОАО «Сбербанк России» Герман Греф (слева) и Министр экономического развития РФ Андрей Белоусов (в центре) в Санкт-Петербурге на вечеринке Sberbank Night, 2012 год Фото: Валерий Левитин/РИА Новости Президент, председатель правления ОАО «Сбербанк России» Герман Греф (слева) и Министр экономического развития РФ Андрей Белоусов (в центре) в Санкт-Петербурге на вечеринке Sberbank Night, 2012 год Фото: Алексей Дружинин/РИА Новости 24 сентября 2012 года. Президент РФ Владимир Путин (слева) и министр экономического развития РФ Андрей Белоусов во время встречи в сочинской резиденции «Бочаров ручей» Фото: Алексей Дружинин/РИА Новости 24 сентября 2012 года. Президент РФ Владимир Путин (слева) и министр экономического развития РФ Андрей Белоусов во время встречи в сочинской резиденции «Бочаров ручей» Фото: Дмитрий Астахов/РИА Новости Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров (слева) и министр экономического развития РФ Андрей Белоусов перед началом заседания правительства РФ Фото: Дмитрий Астахов/РИА Новости Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров (слева) и министр экономического развития РФ Андрей Белоусов перед началом заседания правительства РФ Фото: Алексей Никольский/РИА Новости 2 июля 2013 года. Помощник президента РФ Андрей Белоусов (слева) и руководитель администрации президента РФ Сергей Иванов Фото: Алексей Никольский/РИА Новости 2 июля 2013 года. Помощник президента РФ Андрей Белоусов (слева) и руководитель администрации президента РФ Сергей Иванов Фото: Kremlin Pool/Global Look Press Андрей Белоусов, 2017 год Фото: Kremlin Pool/Global Look Press Андрей Белоусов, 2017 год Фото: Илья Питалев/РИА Новости Первый заместитель председателя правительства РФ Андрей Белоусов (слева) и патриарх Московский и всея Руси Кирилл, 2023 год Фото: Илья Питалев/РИА Новости Первый заместитель председателя правительства РФ Андрей Белоусов (слева) и патриарх Московский и всея Руси Кирилл, 2023 год Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Андрей Белоусов, 2019 год Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Андрей Белоусов, 2019 год Фото: Kremlin.ru Андрей Белоусов и Владимир Путин, 2023 год Фото: Kremlin.ru Андрей Белоусов и Владимир Путин, 2023 год

Чего ждут от губернаторов

12 мая профильные комитеты Госдумы поддержали повышение четырех глав регионов до министров. Двое из них, Дегтярев и Старовойт, являются выпускниками «школы губернаторов». Эта программа развития управленческого кадрового резерва была запущена в 2017 году на базе РАНХиГС после того, как внутриполитический блок Кремля возглавил Сергей Кириенко.

В каком-то смысле, отмечает вице-президент Центра политических технологий НИУ ВШЭ Алексей Макаркин, это можно назвать успехом кадровой политики Кириенко. «То, что главы регионов получили новые посты, значит, что в Москве их деятельность на посту губернаторов оценили высоко. По крайней мере, те задачи, которые перед ними ставились, они решили», — пояснил эксперт.

Макаркин также заметил, что сегодня схема назначения губернаторов в некотором роде напоминает советскую — когда главы регионов назначались из федерального центра. Поэтому, добавил он, не всегда руководители субъектов РФ отождествляются с вверенными им территориями.

«Алиханов и Старовойт работали в отраслях, связанных с министерствами, куда их назначили. Алиханов руководил подразделением в Минпромторге. Старовойт недолго был замминистра транспорта, несколько лет руководил Федеральным дорожным агентством. Дегтярев возглавлял профильный комитет Госдумы по физической культуре и спорту. Что касается Цивилева — он руководит угольным регионом, Кемеровской областью. А угольная сфера — это один из компонентов функционала Министерства энергетики», — напомнил политолог.

Фото: kremlin.ru Роман Старовойт

Старые министры с новыми функциями

Если некоторых министров повысили до вице-премьеров, то для ряда зампредов кабмина расширили полномочия. Так, Александр Новак помимо энергетики будет курировать экономику и вопросы борьбы с санкциями. Вице-премьер Дмитрий Григоренко, возглавляющий аппарат правительства, займется цифровым развитием и антимонопольной политикой. Дмитрий Чернышенко, зампред по вопросам цифровой экономики, будет отвечать за сферу СМИ, периодической печати и издательской деятельности, а Татьяна Голикова — не только курировать деятельность Минздрава, Минтруда и Минкультуры, но и контролировать работу Федерального агентства по делам национальностей.

Расширение полномочий, по мнению Алексея Макаркина, связано с перераспределением обязанностей в кабмине. Эксперт приводит в пример ситуацию с Белоусовым, ранее курировавшим экономическую сферу, а теперь претендующим на пост в МО.

«Было два варианта: назначить для исполнения его обязанностей нового вице-премьера или еще одного первого вице-премьера — такие случаи у нас уже были. А можно было передать его функционал кому-то из вице-премьеров. Новак долгое время работал в Министерстве финансов и знает эту специфику, его опыт выходит за рамки энергетической сферы. Поэтому, наверное, ему и передали дополнительные полномочия», — объяснил политолог.

Какие задачи стоят перед новым кабмином

Василий Колташов считает перестановки в кабинете министров в целом умеренными. По его мнению, назначения не противоречат тому курсу правительства, который был выработан несколькими годами ранее. Одну из важнейших задач, полагает собеседник NEWS.ru, предстоит выполнить руководству Минпросвещения.

«Одна из главных проблем экономики сейчас — нехватка кадров, технически грамотных специалистов со средним и высшим образованием. Этот дефицит зарождается еще в школе из-за демотивации учеников, перегруженности, преобладания контроля над знаниями, а также загруженности учителей и недостаточности оплаты их труда», — отметил он.

Также обращает на себя внимание появление «отраслевых» министров в рядах вице-премьеров. По словам Колташова, в приоритете у правительства остается развитие сельского хозяйства и транспортной инфраструктуры.

Фото: Владимир Гердо/ТАСС Отправка рефрижераторных контейнерных поездов с агропродукцией из России в Китай

«Раньше большое внимание уделялось трубопроводам, идущим с востока на запад, теперь перекос в обратную сторону с большой нагрузкой на Транссибирскую магистраль, БАМ. Есть потребность в том, чтобы транспортные линии Сибири были увеличены или даже удвоены. Товарооборот с Китаем растет бешеными темпами и будет расти дальше, и для этого роста нужно обеспечить коммуникации», — подчеркнул он.

Эксперты сходятся во мнении, что одним из приоритетных вопросов является и промышленное развитие. В этом плане, считает Алексей Макаркин, важным сигналом стало назначение Дениса Мантурова первым зампредом правительства.

«Это концептуальное решение. Если раньше первый вице-премьер занимался макроэкономикой, то сейчас — промышленностью. Соответственно, это демонстрирует высокую роль именно промышленной политики в деятельности правительства», — подчеркнул он.

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