Стало известно о дополнительных обязанностях замглавы МО Цивилевой Замглавы Минобороны РФ Цивилева продолжит курировать фонд «Защитники Отечества»

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Анна Цивилева

Помимо вопросов социального и жилищного обеспечения военнослужащих, замминистра Минобороны РФ Анна Цивилева будет курировать взаимодействие военного ведомства с государственным фондом «Защитники Отечества», сообщила она в своем Telegram-канале. Цивилева поблагодарила президента России Владимира Путина за доверие.

Это назначение — большая ответственность и очередное подтверждение внимательного отношения государства к участникам и ветеранам боевых действий, в том числе спецоперации, — написала она.

Замминистра отметила, что за год работы фонда удалось выстроить эффективное взаимодействие со многими ведомствами. Теперь, по мнению Цивилевой, работа будет вестись еще быстрее и продуктивнее.

Ранее Путин подписал указы о назначении первым заместителем министра обороны РФ Леонида Горнина, заместителями министра обороны — Цивилевой и Павла Фрадкова, а также заместителем министра обороны — руководителем аппарата военного ведомства Олега Савельева.

Военный корреспондент Александр Коц писал о Цивилевой, что она очень погружена в проблемы с которыми сталкиваются не только ветераны, но и действующие бойцы СВО. От недостатков снабжения до невыплат, добавил он.

Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов выразил уверенность, что Цивилевой удастся в полной мере реализовать имеющиеся наработки и c честью справиться с задачами «этого сложного для всех нас исторического периода».