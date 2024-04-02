Фонд «Защитники Отечества» за 10 месяцев работы принял уже более 900 тысяч заявок, заявила глава госучреждения Анна Цивилева в рамках встречи с президентом РФ Владимиром Путиным. По ее словам, всего было рассмотрено и принято решений по 780 тысячам обращений.

За 10 месяцев работы Государственного фонда, с 1 июня, нами получено огромное количество обращений. На сегодняшний день это 910 тысяч обращений, то есть мы приближаемся к миллиону. И понимаем, что качество работы фонда — это то, насколько мы оперативно сумели решить эти обращения, — передала отчет Цивилевой пресс-служба Кремля.