Подготовка послания президента идет по всем фронтам До послания Федеральному собранию осталась неделя

Фото: Сергей Гунеев/РИА Новости

Президент РФ Владимир Путин перед началом выступления с ежегодным посланием Федеральному собранию

Итак, неделя до выступления президента в Гостином Дворе с посланием Федеральному собранию. Понятно, что идет постоянная редакция текста, развиваются и фактурно иллюстрируются лежащие в его основе тезисы. Но, судя по всему, до самого последнего момента изменения будут вноситься не только стилистические, но и смысловые. Причем зависеть они будут напрямую не только от постоянно меняющейся обстановки на фронте, но и от возможных подвижек в мировой политике.

Между тем дата оглашения самого послания не только предшествует главному мужскому празднику и годовщине начала СВО. Почти одновременно в Польшу намеревается прибыть президент США, от которого, видимо, требуют уже решиться наконец на вояж в Киев. Чтобы придать шабашу западной солидарности с зе-командой законченный вид. Естественно, что накануне своего перелета через Атлантику и в Польше Байден будет фонтанировать речами. И понятно, что за его блуждающими обычно мыслями будут до последнего следить в Москве, готовя свой публичный ответ.

Более того, уже после митинга в «Лужниках», через несколько часов откроется сессия Генеральной Ассамблеи ООН, на которой опять постараются принять какую-нибудь антироссийскую резолюцию. И надо полагать, что президент будет учитывать и такой возможный момент в своем послании, обратившись к миру, который куда шире и разнообразнее противостоящего России коллективного Запада.

Но есть и менее заметные нюансы, которые также можно рассматривать как своеобразную отработку тезисов послания. Вот заместитель главы нашего МИД Сергей Вершинин вновь заявил, что Россия готова к переговорам по урегулированию конфликта на Украине без каких-либо предварительных условий. Между тем пока все наши предложения о реальных контактах на этот счет натыкаются на требования о предварительном выводе российских войск с «оккупированных территорий». Это как бы последний сигнал в адрес прежде всего Вашингтона. И если он опять будет проигнорирован, то тон послания явно будет ужесточен.

Но есть и иные аргументы принуждения к мирным переговорам. Наши армейские части и силы донбасских добровольцев стали постепенно перехватывать инициативу на поле боя, где еще летом нацикам сулили быструю победу уже к Новому году. После взятия Соледара ждем падения Бахмута — Артемовска, где ВСУ реально несут огромные потери, будучи вынужденными перебрасывать в этот город все новые силы из-под Запорожья. Тем самым лишая себя возможности перейти весной в обещанное всем западным спонсорам наступление.

Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru Военные в зоне проведения СВО

После продолжительной паузы более суток наши БПЛА и крылатые ракеты наносили удары по объектам критической энергетической инфраструктуры Украины. А главное, впервые наш морской дрон ударил под Одессой по мосту, крайне важному для доставки натовских вооружений через Румынию. Это явная демонстрация возросших возможностей и в какой-то мере ответ на многомесячные претензии по поводу того, что мы не разрушаем пути доставки западных вооружений.

Понятно, что такое военное оживление вкупе уже с западными прогнозами о том, что русские вот-вот могут прейти в наступление, являются не просто повышением ставок в большой игре, что мы неоднократно отмечали. Это также форма подготовки атмосферы президентского послания. Как говорится, последнее предупреждение.

Впрочем, ждать осталось всего неделю.