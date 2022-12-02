Кремль назвал невозможными условия Байдена по переговорам с Москвой Песков: Москва не готова к условиям по переговорам, выдвинутыми Байденом

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Президент России Владимир Путин по-прежнему открыт для переговоров ради обеспечения интересов и достижения целей страны, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Он подчеркнул, что до начала спецоперации Путин пытался инициировать переговоры с США, НАТО и ОБСЕ, однако взаимности от них не последовало. Представитель Кремля также отметил, что переговоры не состоятся, если Соединенными Штатами ставится условие по выходу России с Украины.

Песков напомнил о заявлении главы Белого дома Джо Байдена, о том что «Путин должен уйти с Украины», что, по мнению американского президента, станет демонстрацией готовности Путина к переговорам. Однако Кремль не готов к условиям США, пояснил спикер Кремля.

Президент Российской Федерации всегда был, есть и остается открытым для переговоров с целью обеспечения наших интересов. <...> США по-прежнему не признают новые территории в составе РФ, это осложняет поиск почвы для взаимного обсуждения, — заявил он.

Песков добавил, что наиболее предпочтительный путь для достижения интересов России — это мирные и дипломатические средства.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров отметил, что военный конфликт на Украине продолжается в связи с решением руководства страны не идти на мирные переговоры с Россией. В свою очередь Песков заявил, что де-факто и де-юре Украина не может и не хочет вести переговоры.