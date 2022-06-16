Песков: России и США не избежать обсуждения продления СНВ Песков: обсуждения Россией и США продления СНВ нельзя избежать

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Дмитрий Песков

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москве и Вашингтону следовало обсуждать продление договора СНВ еще вчера. Тема настолько важна для всего мира, что не обсуждать ее невозможно, отметил он в беседе с РИА Новости.

Это та тема, обсуждение которой нельзя избежать. Можно, конечно, как страус, пытаться зарывать голову в песок, ссылаясь на специальную военную операцию, но именно Россия и США должны обсуждать эту тему. Обсуждать нужно было вчера, — подчеркнул представитель Кремля.

Он добавил, что в продлении договора СНВ заинтересованы граждане не только России и США, но и всего мира. От этого зависит глобальная безопасность, уверен Песков.

Ранее посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что отсутствие контакта с Россией по проблемам стратегической стабильности после окончания действия Договора об СНВ не отвечает интересам самих США. По его словам, Москва предлагает начать обсуждение этой темы как можно скорее, поскольку «время не ждёт».