Песков ответил на угрозы фон дер Ляйен о поставках газа в Европу Песков: Россия не заинтересована в полном прекращении поставок газа в Европу

Фото: Stefan Sauer/dpa/Global Look Press

Российская сторона не заинтересована в полном прекращении поставок газа в Европу, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, которого цитирует ТАСС. Он отметил, что Москва остается надежным поставщиком и всегда выполняет свои контрактные обязательства. По словам представителя Кремля, российское топливо обеспечивает Европе энергетическую безопасность.

Россия является ответственным поставщиком газа. И кто бы что ни говорил в Еврокомиссии, в европейских столицах, в США, Россия была, есть и остается страной, которая во многом гарантирует энергетическую безопасность Европы. Не декларативно, а де-факто. С другой стороны, если Европа продолжит свой путь абсолютно безрассудного введения санкций, которые бьют по ней же, то здесь ситуация будет другая. Но ещё раз повторяю, Россия в этом не заинтересована, — сказал Песков.

Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен призвала Европу готовиться к полному прекращению поставок газа из России. Она заявила, что это «рано или поздно» произойдет.

Эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков ранее отметил, что поставки российского газа в Европу действительно могут полностью остановиться. Аналитик отметил, что ЕС, вероятно, откажется от углеводородов либо «насильно» в ближайшей перспективе, либо через несколько лет после поисков альтернативных источников энергии.