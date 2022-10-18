Песков рассказал, будут ли защищать новые территории России ядерными силами Песков: Россия будет защищать новые территории наравне с остальными регионами

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Дмитрий Песков

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков уточнил, распространяется ли «ядерный зонтик» на присоединённые к России территории. По его словам, которые приводит ТАСС, сейчас ведется работа по интеграции этих регионов в законодательную и другие системы России, но они уже являются неотъемлемой частью страны, поэтому обеспечение их безопасности не отличается от соответствующих процессов в других субъектах РФ.

Все эти территории являются неотъемлемой частью РФ и, соответственно, все они защищаются, и безопасность обеспечивается ровно на таком же уровне, как вся остальная территория России, — подчеркнул представитель Кремля.

Ранее директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин заявил, что население на новых территориях России будут защищать с такой же решительностью, как и любой другой части страны, а результаты недавних референдумов на новых территориях «разделили историю на до и после». Однако, по его словам, победа в схватке с киевским режимом, поддерживаемым Западом, будет нелегкой, хотя российское общество всегда объединялось, чтобы разгромить врага. По его словам, это произойдет и сейчас, подобно тому, как это было в годы Великой Отечественной войны.