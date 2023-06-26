Песков анонсировал ряд важных заявлений Путина вечером 26 июня

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Президент России Владимир Путин

Президент России Владимир Путин вечером 26 июня сделает ряд важных заявлений из Кремля, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков в эфире Первого канала. Другие детали выступления неизвестны.

Путин сегодня вечером сделает ряд важных заявлений, — сказал Песков.

Пресс-служба президента Белоруссии Александра Лукашенко сообщила, что белорусский лидер 26 июня также выступит с рядом заявлений.

Путин в обращении 24 июня заявил, что власти жестко ответят на действия тех, кто попытался организовать вооруженный мятеж в стране. Глава государства назвал это ударом в спину и сообщил, что российские войска получили необходимые приказы.

Позже президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что по согласованию с Путиным провел переговоры с предпринимателем Евгением Пригожиным, связанным с ЧВК «Вагнер». Пресс-служба Лукашенко сообщила, что бизнесмен согласился на предложение остановить продвижение бойцов по российской территории и на дальнейшие шаги деэскалации.

26 июня пресс-служба компании «Конкорд» опубликовала заявление Пригожина, в котором тот рассказал, что бойцы пошли маршем для демонстрации протеста, а не свержения власти в России. По его словам, в противном случае ЧВК «Вагнер» могли уничтожить.