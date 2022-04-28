Вячеслав Душин

Песков: Путин не поедет на открытие моста в Китай Песков заявил, что Путин не планирует посещать открытие моста через Амур между РФ и КНР

28 апреля 2022 в 12:57

Мост через Амур между Россией и КНР / Фото eao.ru