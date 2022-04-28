Президент России Владимир Путин пока не планирует поездку на открытие железнодорожного моста между Россией и Китаем через Амур, заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков, передаёт ТАСС. Он подчеркнул, что это важное событие и серьёзный вклад в развитие инфраструктуры Приморья.
Не сомневаюсь, что со временем президент найдет возможность побывать на этом мосту, но в настоящее время такой поездки пока у президента не запланировано, — отметил Песков.
Первый в России трансграничный железнодорожный мост через реку Амур в Китай по маршруту Нижнеленинское — Тунцзян открыли в Еврейской автономной области. Объект посетил вице-премьер — полпред президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев. Он отметил, что Россия готова к пуску движения с российской части, как только Китай сообщит об открытии своей.
Ранее доцент кафедры политологии Дальневосточного федерального университета Евгений Булах заявил, что трансграничный мост из России в Китай будет полезен для обхода санкций. Он отметил, что КНР — ключевой партнёр для РФ. У стран протяжённая общая граница, и дорожная инфраструктура между ними должна быть развита.