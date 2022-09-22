Песков прокомментировал звонок сыну от имени работников военкомата

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Дмитрий Песков

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что знает о содержании разговора своего сына Николая с «военкоматом», в ходе которого соратники Алексея Навального потребовали от Пескова-младшего явиться в военкомат ввиду частичной мобилизации, пишет РИА Новости. На уточняющий вопрос, знает ли он полное содержание разговора, Песков ответил, что знает о нем от сына.

Я не смотрю материалы команды этого заключенного, это первое. Второе, я знаю об этом, но я также знаю, что полного текста разговора эти граждане так и не выложили, — сказал Песков.

Ранее в Сети появился фрагмент прямого эфира, в котором ведущий канала «Популярная политика» позвонил сыну пресс-секретаря президента РФ под видом сотрудника военкомата и сказал, что тот попал под мобилизацию. Собеседник журналистов заявил, что не приедет на следующий день и «будет решать этот вопрос на другом уровне». Сам Песков впоследствии назвал слова сына «единственно правильным выбором» и подчеркнул, что из разговора вырезали смысловую часть.