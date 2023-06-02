Песков ответил на слова Пашиняна о конфликте на Украине Песков: Москва будет развивать отношения с Ереваном, несмотря на позицию Пашиняна по конфликту на Украине

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Премьер-министр Армении Никол Пашинян

Кремль принял к сведению позицию армянского премьер-министра Никола Пашиняна в отношении конфликта на Украине, но продолжит развитие союзнических отношений с Арменией, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков, слова которого приводит РИА Новости. Так он прокомментировал слова главы кабмина о том, что Ереван не является союзником Москвы в конфликте с Украиной.

Мы принимаем его к сведению. Это важное заявление. Мы знаем, что есть определенные нюансы в подходах Армении к конфликту вокруг Украины, мы их учитываем, мы их знаем. Но, безусловно, мы продолжаем развитие наших союзнических отношений с Арменией, — сказал Песков.

Ранее Пашинян сообщил, что Армения не союзник России в конфликте с Украиной и ничей союзник в целом, вследствие чего республика уязвима. Он пояснил, что сложности Армении не позволяют ей быть более вовлеченной в проблемы других государств.

Пашинян добавил, что эти сложности связаны не с геополитикой, а с географией. По его словам, как бы ни менялась мировая политика, географическое положение страны останется прежним.

Ранее президент России Владимир Путин поздравил Пашиняна с днем рождения и отметил успешное развитие двусторонних отношений с Арменией, несмотря на сложную международную обстановку. Он выразил надежду на продолжение совместной работы по актуальным вопросам двусторонней и региональной повестки.