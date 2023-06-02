Кремль принял к сведению позицию армянского премьер-министра Никола Пашиняна в отношении конфликта на Украине, но продолжит развитие союзнических отношений с Арменией, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков, слова которого приводит РИА Новости. Так он прокомментировал слова главы кабмина о том, что Ереван не является союзником Москвы в конфликте с Украиной.
Мы принимаем его к сведению. Это важное заявление. Мы знаем, что есть определенные нюансы в подходах Армении к конфликту вокруг Украины, мы их учитываем, мы их знаем. Но, безусловно, мы продолжаем развитие наших союзнических отношений с Арменией, — сказал Песков.
Ранее Пашинян сообщил, что Армения не союзник России в конфликте с Украиной и ничей союзник в целом, вследствие чего республика уязвима. Он пояснил, что сложности Армении не позволяют ей быть более вовлеченной в проблемы других государств.
Пашинян добавил, что эти сложности связаны не с геополитикой, а с географией. По его словам, как бы ни менялась мировая политика, географическое положение страны останется прежним.
Ранее президент России Владимир Путин поздравил Пашиняна с днем рождения и отметил успешное развитие двусторонних отношений с Арменией, несмотря на сложную международную обстановку. Он выразил надежду на продолжение совместной работы по актуальным вопросам двусторонней и региональной повестки.