Песков: Европа получит зерно, если Украина «удосужится» решить проблему мин

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Россия будет готова оказать содействие в сопровождении судов с зерном в международные воды, если Украина «удосужится» перейти к разминированию портов и к обеспечению условий для безопасной навигации, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. По его словам, которые приводит РИА Новости, Россия не чинила препятствий к выходу судов в море.

Никаких препятствий со стороны России нет, но одновременно Россия и не является стороной, которая минировала эти порты, — заявил Песков.

Ранее замглавы МИД РФ Сергей Рябков обвинил западные страны в «двойной игре», пояснив, что они требуют стабилизации продовольственных рынков и необходимости разблокировки украинских портов, в то же время продолжая чинить препятствия поставкам продовольствия из России и не обращая внимания на мины в украинской акватории. При этом российский президент Владимир Путин во время телефонных переговоров с главой Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом сообщил, что Москва готова содействовать беспрепятственному морскому транзиту грузов с учётом вывоза зерновых из украинских портов и координировать свои действия с Анкарой.