«Пакостить дальше»: эксперт о расторжении Киевом договора об Азовском море Военэксперт Дандыкин: Украина развязала себе руки, денонсировав морские договоры с Россией

Фото: Владимир Федоренко/РИА Новости

Украина развязала себе руки, денонсировав морские договоры с Россией, заявил в разговоре с NEWS.ru капитан первого ранга запаса, военный эксперт Василий Дандыкин. По его словам, этот шаг указывает на то, что Киев «намеревается пакостить и дальше».

Украина сейчас денонсирует много договоров. Это констатация факта, что они намереваются пакостить и дальше, может быть убрали для себя какое-то препятствие, но мы уже сказали, что это внутреннее море РФ. Они с этим не согласны. Украина устраивала провокации и без этого договора. Не то, чтобы они себе развязали руки, они никогда их и не связывали, — сказал Дандыкин.

Эксперт напомнил, что президент России Владимир Путин называл Азовское море внутренним водоемом страны. Дандыкин указал на то, что Украина пытается обстреливать и обстреливала города, находящиеся на берегу Азовского моря, в частности Мариуполь.

Ранее Верховная рада денонсировала договор с Россией о сотрудничестве в использовании Азовского моря и Керченского пролива. Соглашение, подписанное Киевом и Москвой в 2003 году, предусматривало свободное перемещение судов под флагами Украины и России, в том числе совместную деятельность в области мореплавания, его регулирование, а также рыболовство и защиту морской среды.