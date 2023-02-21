Один моряк погиб при крушении корабля у Новороссийска

Фото: Виталий Тимкив/РИА Новости

В результате крушения сухогруза Seamark недалеко от порта Новороссийск погиб один член экипажа, сообщает в Telegram МЧС России. По данным ведомства, еще один моряк в тяжелом состоянии, остальные девять членов экипажа избежали серьезных травм. Судно разломило пополам, когда оно находилось на стоянке.

Все 11 членов экипажа судна, терпящего бедствие в районе порта Новороссийск, подняты на спасательные суда. <...> Из 11 спасенных членов экипажа один человек скончался на борту спасательного судна, еще один человек находится в тяжелом состоянии, — говорится в сообщении ведомства.

К месту аварии в срочном порядке направили спасателей Геленджикского отделения ЮРПСО МЧС России, они и помогли морякам.

9 января Сухогруз Glory, перевозящий более 65 тысяч тонн кукурузы с территории Украины, сел на мель в Суэцком канале в районе города Эль-Кантара в провинции Исмаилия. К месту происшествия были направлены буксиры.

26 декабря на грузовом корабле, пришвартованном у берегов Турции в Черном море, прогремел взрыв. 16 членов экипажа спаслись, капитан сухогруза числился пропавшим без вести.