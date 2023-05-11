«Ниже собственного достоинства»: депутат ГД об участии России в Евровидении Депутат Шолохов считает, что участие в Евровидении ниже достоинства России

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Депутат Госдумы Александр Шолохов в разговоре с NEWS.ru заявил, что считает участие России в музыкальном конкурсе «Евровидение» ниже собственного достоинства. По его словам, соревнование является политизированным, как и многие другие состязания и премии, в том числе Нобелевская. Так он отреагировал на антивоенную песню исполнителей из Хорватии, в которой упомянут российский президент Владимир Путин.

Евровидение полностью себя дискредитировало. Выступать там просто ниже собственного достоинства. <...> Если Нобелевская премия стала абсолютно политизированной историей, так же как и Международный суд стал проводником вот этих антироссийских идей, что говорить об эстраде, которая никогда не была свободной, — сказал Шолохов.

Депутат уточнил, что если России удастся создать какие-либо международные конкурсы, то они станут ареной «истинных спортсменов, певцов и всех тех, кто хочет участвовать в реальных и неполитизированных мероприятиях».

Шолохов добавил, что перестал смотреть Евровидение около 20 лет назад, так как в конкурсе есть политика, поэтому если Россия в будущем захочет выступать на конкурсе, то депутат будет первым противником такого решения.

Ранее депутат Госдумы Сергей Колунов заявил, что Россия не может продолжать участие в Евровидении, в связи с чем нужно создать собственный аналог международного песенного конкурса. Он пояснил, что допускать к российскому конкурсу нужно только участников из дружественных стран.