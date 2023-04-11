В Госдуме предложили создать российское «Евровидение» Депутат ГД Колунов предложил создать в России аналог «Евровидения»

Фото: Максим Блинов/РИА новости

Полина Гагарина (Россия) во время репетиции финала международного конкурса песни «Евровидение 2015» в Вене

Россия не может продолжать участие в международном конкурсе «Евровидение», в связи с чем нужно создать собственный аналог, считает депутат Госдумы Сергей Колунов. В разговоре с интернет-изданием «Подмосковье сегодня» он пояснил, что при этом следует допускать к российскому конкурсу только участников из дружественных стран.

Значит, нужна альтернатива. Отечественный песенный конкурс должен стать международным, как «Евровидение», но допускать к участию в нем нужно певцов только из дружественных нам государств, — уточнил парламентарий.

По словам Колунова, участниками нового международного конкурса в случае его создания могут стать представители стран СНГ. Он также призвал отказаться от песен на английском языке в российском аналоге и исполнять композиции исключительно на русском. Также необходимо сделать отдельное соревнование для детей по примеру конкурса «Семь нот», который уже проводился в Подмосковье и стал хороши стартом для юных исполнителей, считает парламентарий.

Певец Юрий Лоза поддержал идею депутата, но отметил, что конкурс должен строиться на отличных принципах от «Евровидения». По его мнению, следует «убрать всю мишуру.

Нужно сделать живую музыку, вернуть тот формат, который не используется Западом. Необходимо убрать ту мишуру, в которую превратилось «Евровидение». Сейчас мы даже не знаем, кто там поет — фонограмма или сам исполнитель, — заявил Лоза.

Организатор «Евровидения» Мартин Эстердаль ранее заявил, что исключение России стало непростым решением. По его словам, запрет «соответствует ценностям Запада — взаимовыручке и объединению через музыку».