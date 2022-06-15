«Не так плохо, как казалось»: Решетников о прохождении Россией кризиса Глава Минэкономразвития Решетников оценил, как Россия справляется с кризисом

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Максим Решетников

Россия справляется с кризисом лучше, чем казалось в самом начале, заявил глава Министерства экономического развития Максим Решетников. По его словам, российской экономике удается проходить сквозь кризисные препятствия «лучше», чем ее территориальным соседям и партнерам. Глава ведомства отметил, что отечественные экономические программы все же сталкиваются с «шероховатостями» и даже иногда «сбоят». При этом министр подчеркнул, что данные программы показывают результаты благодаря постоянной «донастройке».

Кризис мы проходим не так, может быть, плохо, как нам в какие-то моменты казалось, и явно лучше, чем многие наши, скажем так, партнеры или соседи. И в основном те программы, пусть и не без шероховатостей, и не без сбоев, мы хорошо об этом знаем, но они реализуются и дают эффекты. В первую очередь благодаря тому, что мы их постоянно донастраиваем, — сказал Решетников.

Ранее глава Центробанка Эльвира Набиуллина заявила, что на данный момент инфляцию в России нельзя назвать «устойчиво низкой». По ее словам, «проинфляционные риски» по-прежнему представляют угрозу для российской экономики. В ходе пресс-конференции она также отметила, что замедление темпов роста цен, которое наблюдается в течение последних недель, можно объяснить искусственной корректировкой ценовых показателей.

Председатель Счетной палаты Алексей Кудрин спрогнозировал, что инфляция в 2022 году превысит 20%, а в 2023-м — 6%. Он добавил, что в настоящее время экономика страны переживает непростой период. При этом помощник президента РФ Максим Орешкин заявил, что инфляция в России по итогам года не будет выше 15%.