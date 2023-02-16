Назван ущерб экологии от подрыва «Северных потоков» Спецпредставитель Путина Иванов: подрыв «Северных потоков» сопоставим с 30% годового объема парниковых выбросов в Дании

Фото: The Swedish Coast Guard/XinHua/Global Look Press

Подрыв «Северных потоков» привел к одномоментному выделению в атмосферу 30% от годового объема выбросов парниковых газов в Дании, заявил спецпредставитель президента России Сергей Иванов. В эфире «России 24» он отметил, что хотя произошедшее не отразится на глобальном климате, ущерб от аварии все же есть, в том числе экологический. Ранее глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков заявил, что ущерб российским и европейским компаниям в результате повреждения газотранспортной магистрали в Балтийском море составил десятки миллиардов долларов.

Там, кстати, и экологический ущерб тоже был, не очень большой, но он был. Это примерно 30% годового выброса Дании углекислого газа и метана в атмосферу одноразово, в моменте, — сказал Иванов.

Ранее оценить ущерб от диверсии и найти виновных призвал спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Глава комитета нижней палаты парламента по финансовому рынку Анатолий Аксаков убежден, что ответственность за подрыв «Северных потоков» несут США. Депутат отметил, что добиться возмещения ущерба от Штатов можно за счет американских компаний, работающих в России. Аксаков подчеркнул, что в этом вопросе важно следовать принципу «око за око». Депутат выразил уверенность, что администрация США отдала приказ об атаке на газопроводы еще до начала СВО, когда у американцев еще не было «формальных поводов» для подрыва газопроводов.