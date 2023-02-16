«Миллиарды долларов»: в ГД оценили ущерб от подрыва «Северных потоков» Депутат ГД Аксаков оценил ущерб от подрыва «Северных потоков» в десятки миллиардов долларов

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Подрыв «Северных потоков» нанес ущерб в десятки миллиардов долларов российским и европейским компаниям, вложившимся в проект, рассказал NEWS.ru председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков. Парламентарий добавил, что компенсации за диверсии должны выплатить американские компании. Таким образом он прокомментировал предложение спикера ГД Вячеслава Володина оценить последствия ЧП на газопроводах и найти виновных.

Думаю, что ущерб составил десятки миллиардов долларов. И моральный ущерб должен быть возмещен. Это удар по международному праву, нанесен ущерб международной инфраструктуре, в которую вложились и российские, и европейские компании, — отметил Аксаков.

По словам депутата, приказ подорвать «Северные потоки» отдало руководство США до начала СВО России на Украине, «без формальных поводов, привязаться не к чему. Просто взяли и сотворили безобразие». Аксаков добавил, что Москва в вопросах компенсации ущерба должна действовать по принципу «око за око».

Ущерб [от подрыва «Северных потоков»] точно нужно подсчитать. Естественно, этот ущерб нанесло руководство США, оно давало команду на взрыв. Дальше надо смотреть на юридические возможности взыскать этой задолженности. В данном случае мы должны действовать по принципу око за око, но не впереди, —

Депутат добавил, что если Запад не позволит РФ использовать заблокированные средства, то Россия имеет право возместить ущерб за подрыв газопроводов за счет иностранных компаний.

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин призвал подсчитать ущерб от взрывов на «Северных потоках». В ходе пленарного заседания он отметил, что потери, которые понесли «Газпром» и окружающая среда в результате диверсий, возможно взыскать с виновных.