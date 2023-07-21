Москва пояснила Пекину ситуацию с повреждением генконсульства КНР в Одессе В МИД России рассказали посольству КНР о ходе СВО, в связи с ущербом генконсульству Китая в Одессе

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

МИД России предоставил посольству КНР в Москве необходимые пояснения о ходе СВО в связи с информацией об ущербе генконсульству КНР в Одессе, сообщило дипведомство. По данным ведомства, каналы коммуникации РФ и КНР работают бесперебойно.

В связи с информацией об ущербе, понесенном Генеральным консульством КНР в Одессе 20 июля, МИД России предоставил Посольству КНР в Москве необходимые пояснения о ходе Специальной военной операции России. Отмечено, что все каналы коммуникации с китайскими партнерами работают бесперебойно, — говорится в сообщении ведомства.

В МИД заявили, что стороны условились продолжать тесное взаимодействие в Москве и в Пекине по всем соответствующим вопросам.

Ранее пресс-служба Министерства иноcтранных дел КНР сообщило, что Генеральное консульство Китая в Одессе получило сильные повреждения после взрыва в городе 20 июля. По информации ведомcтва, в здании были выбиты стены и окна. В результате взрыва никто не пострадал, сотрудники были своевременно эвакуированы. Влаcти Китая пристально следят за происходящим.

Ранее в Министерстве обороны России заявили, что Вооруженные cилы РФ наносят удары возмездия в районе Одессы и области. По данным ведомства, атаки производятся с помощью высокоточного оружия морcкого и воздушного базирования.