Мосгорсуд займется делами о блокировке доступа к соцсетям Путин подписал закон о предоставлении прав Мосгорсуду заниматься блокировками доступа к соцсетям

Президент России Владимир Путин подписал закон, наделяющий суды правами рассматривать и выносить решения по делам, связанным с ограничением доступа к социальным сетям и мессенджерам, документ был опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. В качестве первой инстанции по таким вопросам был избран Московский городской суд.

В законе говорится, что теперь Мосгорсуд сможет рассматривать и выносить решения по делам, которые будут связаны с «осуществлением судебного контроля за соблюдением прав и свобод человека и гражданина, прав организаций». Речь идет в том числе о блокировке доступа к мессенджерам, функционирование которых обеспечивает интернет.

Ранее руководитель комиссии по защите детей от деструктивного контента Общественного совета при Роскомнадзоре Андрей Цыганов рассказал в интервью NEWS.ru, что ведомство заблокировало за последнее время массу сайтов потому что они являются, по сути, «орудием информационной войны против России в руках глобального противника». При этом он подчеркнул, что в России нет полноценной собственной замены многим закрытым сервисам.