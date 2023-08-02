Мизулина призвала СК проверить интервью Панина у Собчак Мизулина: Панин в интервью у Собчак публично оправдывал терроризм

Фото: Пресс-служба Лиги безопасного интернета

Екатерина Мизулина

Лига безопасного интернета обратилась в Следственный комитет с просьбой провести проверку интервью Алексея Панина у Ксении Собчак на предмет публичного оправдания терроризма, написала в своем Telegram-канале глава организации Екатерина Мизулина. По ее мнению, актер публично оправдывал терроризм и призывал к развалу России.

В интервью Панин публично призывает к развалу России, убийству президента России Владимира Путина. Букет его высказываний подпадает под ряд составов преступлений, — пишет Мизулина.

Telegram-канал Mash уже сообщил, что Следственный комитет России проверит Собчак и Панина на публичное оправдание терроризма. Как пишет канал, будет назначена экспертиза, на которой проверят интервью на предмет несоответствия законодательству. Если нарушения будут выявлены, то правоохранители заведут уголовное дело на Панина, а также на саму Ксению Собчак, сообщает Mash.

В мае актер Алексей Панин был объявлен в федеральный розыск. До этого в отношении Панина было возбуждено уголовное дело по статье о публичном оправдании терроризма. В соцсетях он одобрительно высказывался о взрыве на Крымском мосту. Незадолго до того, как стало известно о возбуждении уголовного дела, в московской квартире, где был прописан актер, прошли обыски. Сам Панин в комментарии NEWS.ru заявлял, что относится к уголовным разбирательствам в отношении него с улыбкой. Сейчас он живет в Испании.