Алексей Панин объявлен в федеральный розыск МВД объявило в розыск актера Алексея Панина, обвиняемого в оправдании терроризма

Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Алексей Панин

Актер Алексей Панин объявлен в федеральный розыск. Карточка с его данными появилась в открытой базе данных МВД с перечнем разыскиваемых лиц.

Основание для розыска: разыскивается по статье УК, — указано в карточке МВД.

Ранее в отношении Панина было возбуждено уголовное дело по статье о публичном оправдании терроризма. В соцсетях он одобрительно высказывался о взрыве на Крымском мосту.

В начале мая в Москве в квартире, в которой ранее проживал актер, прошли обыски по уголовному делу. Люди, оказавшиеся в помещении, подтвердили силовикам, что Панин давно не живет в квартире, она продана и никаких его вещей не осталось. Известно, что актер с 2020 года живет в Испании. В последнее время он гастролировал в Израиле и США.

В феврале Панин одобрительно высказался о певице Алле Пугачевой и ее супруге, юмористе Максиме Галкине (внесен Минюстом РФ в список иноагентов). Артист подчеркнул, что звездная пара «не стала молчать и открыто заявила о своей позиции» по СВО. В том же месяце актер заявил о готовности отказаться от российских государственных наград и не исключает возможности, что он в итоге откажется от гражданства РФ, если получит паспорт другой страны.