«Отношусь с улыбкой»: Панин ответил на объявление в федеральный розыск Панин заявил, что с улыбкой относится к объявлению в федеральный розыск

Фото: Александр Авилов/АГН «Москва»

Алексей Панин

Объявленный в федеральный розыск российский актер Алексей Панин в беседе с NEWS.ru признался, что с улыбкой относится к этому решению. Артист сообщил, что получает огромное количество поздравлений от известных и талантливых людей. Панин считает, что находится «на правильной стороне».

К этому отношусь с улыбкой. Я получаю огромное количество поздравлений от приятных, уважаемых, известных, талантливых людей, потому что в наше время быть иноагентом либо проходить по уголовному делу <...> в смысле не уголовному, а политическому делу. Все эти уголовные дела так называемые, они все связаны с политикой, поэтому проходить по какому-то делу — это знак качества. Я рад, что на правильной стороне, в правильном лагере, — заявил Панин.

МВД России объявило Панина в федеральный розыск. В отношении актера было возбуждено уголовное дело по статье о публичном оправдании терроризма. В соцсетях он одобрительно высказывался о взрыве на Крымском мосту.

В начале мая в Москве в квартире, в которой ранее проживал актер, прошли обыски по уголовному делу. Люди, оказавшиеся в помещении, подтвердили силовикам, что Панин давно не живет в квартире, она продана и никаких его вещей не осталось. Известно, что актер с 2020 года живет в Испании. В последнее время он гастролировал в Израиле и США.

Ранее российский актер Александр Тютин заявил, что считает своего коллегу Алексей Панина ненормальным человеком, которому нужно проводить экспертизу. При этом звезда сериала «ДМБ» признался, что никак не относится к Панину. Шоумен Оскар Кучера отметил, что Панин является «городским сумасшедшим», а на таких людей не стоит обращать внимания.