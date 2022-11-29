Мишустин: доходы российского бюджета выросли, несмотря на санкции

Фото: Russian State Duma Press Service/Global Look Press

Михаил Мишустин

Санкции не нарушили устойчивость финансовой системы России и не повлияли на макроэкономическую стабильность, заявил премьер-министр Михаил Мишустин в ходе заседания правительства. По его словам, доходы бюджета за январь — сентябрь на 10% превысили прошлогодний показатель.

Доходы бюджета за 9 месяцев текущего года составили около 20 трлн рублей — это на 10% больше, чем за аналогичный период прошлого года, — сказал премьер.

Мишустин отметил, что расходы возросли на 19,5 трлн рублей, или на 5,5%. Это связано с социальными обязательствами государства перед гражданами. При этом он подчеркнул, что оказание помощи стало более адресным.

По словам премьера, объем внешнего долга России сократился более чем на 25%, что снизило зависимость от иностранного капитала.

Глава правительства добавил, что благодаря решениям президента Владимира Путина удалось предотвратить развитие событий по негативным сценариям. Принятые системные меры позволили стабилизировать ситуацию в экономике, поддержать деятельность предприятий и сохранить рабочие места.

Ранее Госдума приняла закон о федеральном бюджете на 2023–2025 годы. Председатель нижней палаты российского парламента Вячеслав Володин заявил, что данный бюджетный план самым сложным за последние годы из-за санкций Запада. По его словам, депутатам было необходимо предусмотреть его «гибкость и надежность».