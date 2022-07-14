Миронов предложил ввести прогрессивную шкалу материнского капитала

Фото: Пресс-служба Госдумы РФ

Сергей Миронов

Партия «Справедливая Россия — За правду» разрабатывает так называемую прогрессивную шкалу материнского капитала, которая предусматривает увеличение выплат на второго и последующих детей, заявил в своем Telegram-канале лидер партии Сергей Миронов. По его словам, такая мера будет способствовать увеличению рождаемости, а также поспособствует многодетности.

По сути, нам нужна прогрессивная шкала маткапитала. Когда на первого ребенка выплаты сохраняются, при рождении второго — выплачивается уже существенно больше, например 1 млн рублей, третьего — 1,5 млн, четвертого — 2 млн, — написал Миронов.

Ранее независимый демограф и экс-сотрудник Росстата Алексей Ракша заявил, что прогноз Минтруда по увеличению материнского капитала к 2025 году вряд ли поможет решить демографическую проблему в России, так как сейчас практически не работает стимулирование рождаемости первенцев. Он уточнил, что индексация маткапитала отсутствовала с 2015 по 2020 год и сейчас его размер по отношению к ценам и стоимости жилья значительно ниже, чем в 2007 году. В случае получения маткапитала на первенца на второго ребёнка полагается лишь около 200 тысяч рублей, что не стимулирует рождаемость.

11 июля Ракша указал, что для перекрытия естественной убыли населения в России необходимо, чтобы каждый год рождалось 1,8 млн детей, чего пока достичь нереально. Как и Миронов, специалист подчеркнул, что к этой цифре можно было бы приблизиться, если бы на второго ребенка давали 1 млн рублей, на третьего — 1,5 млн рублей.