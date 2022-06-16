Не поможет АвтоВАЗу: Миронов осудил идею пересадить чиновников на «Лады» Миронов осудил идею Силуанова пересадить чиновников на «Лады» и назвал подобные меры подачками

Фото: Артем Геодакян/ТАСС

Сергей Миронов (в центре)

Глава фракции «Справедливая Россия — За правду» в Госдуме РФ Сергей Миронов беседе с NEWS.ru прокомментировал предложение министра финансов РФ Антона Силуанова пересадить чиновников на «Лады». Парламентарий удивился такому предложению, так как использование чиновниками отечественных машин не спасёт автопром. Он подчеркнул, что вместо точечных «лоскутных» решений необходимы системные меры поддержки, которые уже предлагала его партия, однако их не поддержали.

Удивлен, что представитель либерально-экономического блока правительства вдруг заговорил о поддержке государством бизнеса таким вот способом. У нас в стране действительно большая армия чиновников, но большинство из них, к счастью, не имеют служебного автотранспорта. Не думаю, что если пересадить на «Лады» остальных, это сильно поможет АвтоВАЗу, который раньше продавал более 350 тысяч автомобилей в год. Надеюсь, господин Силуанов не планирует значительно увеличить число тех, кому положена служебная машина. Лично я готов ездить на любом автомобиле, который мне, как руководителю фракции в Государственной Думе, выделит государство, — отметил политик

Миронов подчеркнул, что такими мерами невозможно простимулировать потребительский спрос.

Если говорить о стимулировании спроса, то это, безусловно, нужно делать. Но не за счет таких разовых подачек отдельным компаниям и отраслям — так экономику не поднять. Это нужно делать за счет поддержки массового потребительского спроса, то есть за счет повышения доходов граждан. Надо повышать прожиточный минимум до реального, а не формального значения в 35 тысяч рублей. От этой суммы отталкиваться при начислении пенсий. МРОТ должен быть не ниже 60 тысяч рублей. Нужны более значительные меры по поддержке семей с детьми, включая выплату справедливого базового дохода в размере 10 тысяч рублей в месяц на каждого члена семьи. Тогда у людей хватит денег не только на «Ладу» эконом-класса, — подчеркнул Миронов.

Кроме того, Миронов предложил несколько мер, которые должны помочь бизнесу в это сложное время.

Сегодня нужно снижать налоговую и кредитную нагрузку на бизнес. Нужны не просто отсрочки по страховым взносам, а снижение этих платежей для предприятий, пострадавших от санкций. Нужны дешевые кредиты для всех несырьевых производств, малых и средних предприятий, для всех, кто выполняет задачи по импортозамещению. Представители бизнеса указывают, что для реального развития производств необходимы кредиты не дороже 6%. Иначе никакого импортозамещения, в том числе в автопроме не будет, — подытожил спикер.

Силуанов на Петербургском международном экономическом форуме предложил пересадить российских чиновников на «Лады», чтобы поддержать отечественное производство. По его словам, нужно искать все новые способы поддержки экономики, потому что бюджет — это очень сложный инструмент, и нельзя допустить, чтобы бюджетные средства становились определенным «наркотиком».