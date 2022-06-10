Минюст включил НКО «Комитет против пыток» в список иноагентов

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Здание Министерства юстиции Российской Федерации

Министерство юстиции РФ добавило правозащитную организацию «Комитет против пыток» в реестр незарегистрированных НКО, выполняющих функцию иностранного агента, следует из данных реестра. Согласно информации из реестра, главой НКО является Сергей Сергеевич Бабинец.

В документе сообщается, что организация была основана в 2016 году в городе Нижний Новгород и занимается представлением интересов заявителя в следственных органах и суде, оказывает помощь в получении компенсационных выплат, а также способна организовать проведение медицинских реабилитационных мероприятий.

В 2015 году Минюст уже вносил эту организацию в реестр иноагентов, после чего она была ликвидирована и теперь работает под тем же названием без образования юридического лица.

Ранее стало известно, что депутаты Государственной думы внесли законопроект, лишающий иностранных агентов возможности использования упрощенной системы налогообложения (УСН). Глава комиссии Василий Пискарев назвал «неправильной» ситуацию, при которой иноагенты будут получать государственные льготы и преференции.