Иноагентов лишат доступа к упрощенной системе налогообложения Депутаты Госдумы лишат иноагентов возможности применения УСН

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Василий Пискарёв

Депутаты Государственной думы внесли законопроект, лишающий иностранных агентов возможности использования упрощенной системы налогообложения (УСН), сообщили в Telegram-канале думской комиссии по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России. В источнике процитировали главу комиссии Василия Пискарева, который назвал «неправильной» ситуацию, при которой иноагенты будут получать государственные льготы и преференции.

Мы считаем неправильным предоставлять какие-либо льготы и преференции людям и организациям, которые продвигают в нашей стране интересы иностранных, и чаще всего недружественных нам государств, — заявил Пискарев.

Ранее парламентарий заявил, что информационные ресурсы Государственного департамента США, а также интернет-порталы для массовой рассылки писем, содержащих фейки о Вооруженных силах РФ и СВО на Украине, будут заблокированы на территории России. Пискарев также отметил, что Запад привлекает масштабные средства для организации кампаний по дискредитации российского правительства и ВС РФ.

До этого стало известно, что иноагентам запретят осуществлять педагогическую деятельность в государственных и муниципальных образовательных организациях, следует из законопроекта, опубликованного в думской электронной базе. Кроме того, таким лицам не разрешат выпускать «информационную продукцию» для детей.