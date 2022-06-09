Иноагентам запретят преподавать в школах В Госдуму внесли проект, запрещающий иноагентам преподавать

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Иноагентам запретят осуществлять педагогическую деятельность в государственных и муниципальных образовательных организациях, следует из законопроекта, опубликованного в думской электронной базе. Кроме того, таким лицам не разрешат выпускать «информационную продукцию» для детей.

К занятию педагогической деятельностью в государственных и муниципальных образовательных организациях не допускаются лица, признанные иностранными агентами, — говорится в законопроекте.

Помимо запрета на просветительскую, преподавательскую и педагогическую деятельность «информационная продукция» иноагентов также будет вне закона. Согласно документу, ее будут приравнивать к причиняющей вред развитию детей.

Ранее Госдума приняла в первом чтении закон о контроле за иноагентами. Согласно нему, планируется создать единый реестр вместо четырех существующих. Также законопроект предполагает закрепление понятия «иностранное влияние».