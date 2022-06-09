В Госдуме пообещали заблокировать интернет-порталы Госдепартамента США Депутат Пискарев пообещал заблокировать интернет-порталы, распространяющие фейки о СВО

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Государственная дума Российской Федерации

Информационные ресурсы Государственного департамента США, а также интернет-порталы для массовой рассылки писем, содержащих фейки о Вооруженных силах РФ и СВО на Украине, будут заблокированы на территории России. Об этом заявил председатель комиссии Государственной думы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России Василий Пискарев, говорится в сообщении на сайте Госдумы. Депутат также отметил, что Запад привлекает масштабные средства для организации кампаний по дискредитации российского правительства и ВС РФ.

Ресурсы Госдепартамента США и интернет-сервисы для массовой рассылки электронных писем гражданам России, содержащие фейки, дискредитирующие российских военнослужащих и специальную военную операцию на Украине, будут заблокированы, — сказано в сообщении.

По мнению Пискарева таким образом ЕС и США хотят «посеять панику» среди гражданского общества, а также возбудить «недоверие» к российским властям.

Ранее стало известно, что иноагентам запретят осуществлять педагогическую деятельность в государственных и муниципальных образовательных организациях, следует из законопроекта, опубликованного в думской электронной базе. Кроме того, таким лицам не разрешат выпускать «информационную продукцию» для детей.