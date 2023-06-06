Минюст РФ назвал противоречащий Конституции законопроект «Ведомости»: Минюст назвал законопроект о налоге на сверхприбыль не соответствующим Конституции

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Минюст России в заключении к законопроекту на сверхприбыль прошлых лет указал на пункты документа, которые не соответствуют конституции, пишут «Ведомости». В ведомстве пояснили, что налоговой базой в законопроекте признается сверхприбыль прошлых лет, это противоречит ст. 57 конституции («Законы, устанавливающие новые налоги или ухудшающие положение налогоплательщиков, обратной силы не имеют»). Эксперты министерства также не согласились с основаниями для освобождения ряда добывающих отраслей от налога.

В Минюсте также обращают внимание, что налоговой базой признается сверхприбыль прошлых лет, таким образом, придается фактически обратная сила нормам, регулирующим такие правоотношения. Этот подход противоречит ст. 57 конституции, — сказано в заключении Минюста к законопроекту.

Специалисты министерства подчеркнули, что налоги и сборы должны быть экономически обоснованными и не могут быть произвольными.

Ранее стало известно, что российские сенаторы хотят предложить правительству ввести налог для физических лиц и организаций за деятельность в интернете, включая блогерскую. Парламентарии также предлагают ФНС выявлять и привлекать к ответственности физических лиц, которые получают доход в интернете и уклоняются от уплаты налогов.