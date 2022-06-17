Минстрой: россияне перестанут покупать жилье, если цены будут расти

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Россияне могут прекратить покупать недвижимость, если она и дальше будет расти в цене, заявил заместитель министра строительства и ЖКХ России Никита Стасишин в интервью ТАСС. По его мнению, причина этого в отсутствии роста покупательской способности.

Затрудняюсь дать прогноз по ценам на жилье, но так как покупательская способность не растет, то если цены и дальше будут расти, я не думаю, что кто-то дальше будет покупать, даже с ипотекой, — сказал Стасишин.

Он добавил, что Минстрой выступает за снижение ставки льготной ипотеки на новостройки, чтобы стимулировать их продажу и обеспечение собственным жильем большего числа граждан. Кроме того, дома есть кому строить — ведомство больше не фиксирует дефицит строителей в стране.

Однако Стасишин отметил, что выдача ипотеки сокращается. Так, в апреле — мае кредитование такого типа сократилось на 70% по сравнению с прошлым годом.

По словам замминистра по строительству, на повестке по-прежнему стоит вопрос об арендном жилье. В ведомстве ищут механизмы для вывода из тени такой недвижимости. Ранее планировалось создать специальную платформу совместно с налоговой службой и ГИС ЖКХ.

Как заявил до этого генеральный директор ДОМ.РФ Виталий Мутко, 40% россиян не смогут взять ипотеку даже под 0%. По этой причине он предложил максимально развивать в стране рынок арендного жилья.