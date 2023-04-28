Минпромторг разработал проект развития отрасли БПЛА в России до 2035 года

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Беспилотное воздушное судно (БВС) самолетного вида «Птеро-G1»

Минпромторг подготовил проект стратегии развития беспилотной авиационной отрасли в России до 2030 года и на перспективу до 2035 года, сообщается на сайте министерства. Сейчас проект, разработанный по поручению президента России Владимира Путина и призванный сформировать перспективный облик в сфере разработок БПЛА, находится на межведомственном согласовании.

Министерство промышленности и торговли РФ подготовило проект стратегии развития беспилотной авиации Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2035 года. Документ направлен на межведомственное согласование и размещен в государственной автоматизированной информационной системе «Управление», — говорится в сообщении Минпромторга.

Первый замглавы ведомства Василий Осьмаков подчеркнул, что стратегия развития беспилотной авиационной отрасли в России должна быть утверждена до 1 июня 2023 года.

Накануне сообщалось, что Путин в ходе осмотра промышленного парка «Руднево» в столице допустил возможность инвестировать в разработку БПЛА 1 трлн рублей. В ответ на это мэр Москвы Сергей Собянин выразил уверенность, что «Руднево» станет крупнейшим промышленным парком страны и объединит лидеров отечественной отрасли разработки и производства беспилотников.