Минобороны: ВС РФ уничтожили компоненты для ракет ВСУ «Нептун» в Харькове Минобороны: ВС РФ уничтожили головные части для ракет ВСУ «Нептун» в Харькове

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Истребитель-перехватчик МиГ-31

Российские военные нанесли удар высокоточным оружием по цехам оборонного предприятия ВСУ «Коммунар» в Харькове. В результате обстрела были уничтожены головные части для противокорабельных ракет «Нептун», заявил в ходе брифинга представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

Высокоточным оружием ВКС России в городе Харьков поражены цеха оборонного предприятия «Коммунар», на котором уничтожены головные части для украинских противокорабельных ракет «Нептун», производимые на данном предприятии, — сказал Конашенков.

Кроме того, ударами оперативно-тактической и армейской авиации, ракетных войск и артиллерии поражены три пункта управления ВСУ в районе населенного пункта Купянск Харьковской области и города Запорожье. Кроме того, ВС РФ уничтожили 72 артиллерийских подразделения на огневых позициях, живую силу и военную технику в 183 районах.

Российские военные также уничтожили нефтехранилище в районе населенного пункта Алексеевка Днепропетровской области для военной техники объединенной группировки войск ВСУ «Днепр».

Накануне министр обороны России Сергей Шойгу провел телефонные переговоры с руководителем Пентагона Ллойдом Остином. В ведомстве РФ отметили, что стороны обсудили актуальные вопросы международной безопасности, в том числе конфликт на Украине.