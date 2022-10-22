Российские военные нанесли удар высокоточным оружием по цехам оборонного предприятия ВСУ «Коммунар» в Харькове. В результате обстрела были уничтожены головные части для противокорабельных ракет «Нептун», заявил в ходе брифинга представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.
Высокоточным оружием ВКС России в городе Харьков поражены цеха оборонного предприятия «Коммунар», на котором уничтожены головные части для украинских противокорабельных ракет «Нептун», производимые на данном предприятии, — сказал Конашенков.
Кроме того, ударами оперативно-тактической и армейской авиации, ракетных войск и артиллерии поражены три пункта управления ВСУ в районе населенного пункта Купянск Харьковской области и города Запорожье. Кроме того, ВС РФ уничтожили 72 артиллерийских подразделения на огневых позициях, живую силу и военную технику в 183 районах.
Российские военные также уничтожили нефтехранилище в районе населенного пункта Алексеевка Днепропетровской области для военной техники объединенной группировки войск ВСУ «Днепр».
Накануне министр обороны России Сергей Шойгу провел телефонные переговоры с руководителем Пентагона Ллойдом Остином. В ведомстве РФ отметили, что стороны обсудили актуальные вопросы международной безопасности, в том числе конфликт на Украине.