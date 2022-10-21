Минобороны: Шойгу провел переговоры главой Пентагона Остином

Фото: Вадим Савицкий/РИА Новости

Сергей Шойгу

Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу провел телефонные переговоры с руководителем Пентагона Ллойдом Остином, сообщили в российском военном ведомстве. В Telegram-канале министерства отметили, что стороны обсудили актуальные вопросы международной безопасности, в том числе конфликт на Украине.

21 октября 2022 года состоялись телефонные переговоры Министра обороны Российской Федерации генерала армии Сергея Шойгу и министра обороны США Ллойда Остина. Обсуждены актуальные вопросы международной безопасности, включая ситуацию на Украине, — сообщили в министерстве.

Предыдущие переговоры Шойгу и Остина прошли 13 мая. Как указал пресс-секретарь Минобороны США Джон Кирби, глава Пентагона призвал к прекращению огня на Украине. В Минобороны РФ отметили, что разговор состоялся по инициативе американской стороны. До этого Шойгу и Остин общались 18 февраля.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал, что Владимир Путин во время посещения полигона в Рязанской области провел отдельную встречу с Шойгу. Ранее на полигоне глава государства заслушал доклад Шойгу о прохождении мобилизованными курса боевой подготовки, а также боевого слаживания в составе подразделений.