Остин провёл с Шойгу первые переговоры с начала спецоперации на Украине Минобороны: Шойгу и Остин обсудили актуальные вопросы международной безопасности, включая ситуацию на Украине

Сергей Шойгу / Фото Kremlin Pool/Global Look Press

Министр обороны США Ллойд Остин впервые с начала спецоперации на Украине провёл переговоры с российским коллегой Сергеем Шойгу, сообщает РИА Новости. Глава Пентагона призвал к прекращению огня на Украине, сообщает пресс-секретарь американского ведомства Джона Кирби.

Министр Остин поговорил с министром Шойгу 13 мая впервые с 18 февраля. Министр Остин призвал к немедленному прекращению огня на Украине и подчеркнул важность поддержки линий связи, — говорится в распространённом сообщении.

В Минобороны РФ отметили, что разговор состоялся по инициативе американской стороны. Последний раз Шойгу и Остин общались 18 февраля.

Ранее Кирби рассказал, что Остин пытался связаться с Шойгу в начале апреля, но попытка потерпела фиаско. В Пентагоне уверяют, что попытки дозвониться до Шойгу и начальника генерального штаба РФ Валерия Герасимова предпринимаются с самого начала спецоперации РФ на Украине, но они оканчиваются безуспешно.

Первый замглавы комитета Госдумы по обороне Андрей Красов в беседе связал неудачную попытку Остина провести телефонный разговор с Шойгу с «отсутствием силы воли и желания американских коллег». По его словам, когда США сильно нужно было дозвониться до министра обороны РФ, они всегда делали это по установленным каналам связи.