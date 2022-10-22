ВС РФ уничтожили нефтехранилище для военной техники группировки ВСУ «Днепр» МО РФ: ВС РФ уничтожили нефтехранилище в Днепропетровской области для группировки войск ВСУ «Днепр»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

ВС РФ уничтожили нефтехранилище в районе населенного пункта Алексеевка Днепропетровской области для военной техники объединенной группировки ВСУ «Днепр», говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале Минобороны РФ. Кроме того, ударами оперативно-тактической и армейской авиации, ракетных войск и артиллерии поражены два склада вооружения и военной техники в районе населенного пункта Торское ДНР, склад материальных средств группировки «Днепр» близ города Запорожье, а также три склада боеприпасов в районе Новой Каменки Херсонской области и Запорожья.

В районе населенного пункта Алексеевка Днепропетровской области уничтожено нефтехранилище, на котором хранилось 56 тысяч тонн дизельного топлива для военной техники объединенной группировки войск ВСУ «Днепр», — говорится в сообщении.

Оперативно-тактическая авиация ВКС России сбила МиГ-29 ВВС Украины в районе населенного пункта Перемога Николаевской области. Кроме того, средства противовоздушной обороны за сутки уничтожили шесть украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Новониканоровка ЛНР, Зеленый Гай, Владимировка и Никольское ДНР, а также Тягинка Херсонской области.

Ранее украинская компания «Укрэнерго» сообщила, что масштаб повреждений в результате утренней атаки ВС РФ 22 октября по объектам энергетики сопоставим или может превышать последствия обстрелов 10–12 октября. Зафиксированы отключения света в Киеве, а также на объектах в Киевской, Черниговской, Черкасской, Житомирской, Сумской, Харьковской, Полтавской, Днепропетровской, Запорожской и Кировоградской областях.