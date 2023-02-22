Минобороны утвердило новую льготу для добровольцев Минобороны утвердило право для добровольцев на бесплатный проезд

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Министр обороны РФ Сергей Шойгу

Участники добровольческих формирований получат право бесплатного проезда на железнодорожном, воздушном, водном и автомобильном транспорте, говорится в опубликованном на портале правовой информации приказе министра обороны России. Согласно документу, такое право предоставляется добровольцам, которые содействуют выполнению задач ВС РФ, в том числе в период мобилизации или при вооруженных конфликтах.

Установить случаи и порядок предоставления гражданам, пребывающим в добровольческих формированиях, права на проезд на безвозмездной основе железнодорожным, воздушным, водным и автомобильным (за исключением такси) транспортом, — подчеркивается в приказе.

В документе уточняется, что своим правом добровольцы смогут воспользоваться, когда будут следовать, к примеру, к месту нахождения своего добровольческого формирования, или к месту лечения и реабилитации.

В приказе министра обороны также перечисляются категории граждан и положенные им льготы в зависимости от воинских званий и стаж службы. Объясняется и порядок возмещения транспортных расходов.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ об оказании мер социальной поддержки семьям добровольцев и контрактников, участвующих в военной операции на Украине. Ранее он объяснял, что президент России Владимир Путин дал поручение окружить родственников военнослужащих заботой и вниманием. По его словам, помощь будет оказана детям участников СВО, супругам и пожилым родственникам.