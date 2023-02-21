Власти Москвы окажут поддержку семьям добровольцев и контрактников СВО Собянин подписал указ о мерах поддержки семьям добровольцев и контрактников СВО

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ об оказании мер социальной поддержки семьям добровольцев и контрактников, участвующих в военной операции на Украине, о чем сообщил в Telegram. Ранее он объяснял, что президент России Владимир Путин дал поручение окружить родственников военнослужащих заботой и вниманием. По его словам, помощь будет оказана детям участников СВО, супругам и пожилым родственникам.

Я подписал указ о распространении мер социальной поддержки на семьи военнослужащих по контракту и добровольцев. Меры поддержки коснулись детей, пожилых родственников, детей-инвалидов, супруг, детей трудоспособного возраста, — написал Собянин.

21 февраля в ходе послания Федеральному собранию Путин предложил создать фонд помощи для ветеранов и семей погибших и раненных в ходе военной операции на Украине, который будет координировать решение всех социальных вопросов. Он подчеркнул, что поддержка семей, потерявших близких в зоне СВО, является долгом государства, а родные каждого участника боевых действий на Украине должны быть «окружены заботой и почетом».

Кроме этого, российский лидер предложил предоставить для участников военной операции 14-дневный отпуск раз в полгода, без учета времени на дорогу.