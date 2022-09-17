Минобороны: российский БТР-82А победил в дуэли с американским М-113

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

БТР-82АМ

Минобороны России опубликовало в своем Telegram-канале видео дуэли БТР-82А с бронетранспортером М-113 производства США, поставленным ВСУ. Российский БТР вышел из этого боя победителем, американская техника была захвачена в качестве трофея.

На кадрах видно, как БТР-82А ведет беглый огонь из 30-миллиметровой пушки, а затем показан брошенный украинскими военными БТР М-113.

В результате боя российские военнослужащие захватили бронетранспортер М-113 производства США. Его бросили украинские военнослужащие, спасаясь бегством, — говорится в сообщении ведомства.

Ранее Минобороны рассказало об уничтожении российским вертолетом Ми-35 колонны бронетехники ВСУ неподалеку от одного из населенных пунктов Изюмского района Харьковской области. Удар был нанесен с предельно малой высоты. Своими действиями экипаж Ми-35 предотвратил прорыв украинской армии к оборонительным позициям Вооруженных сил России.