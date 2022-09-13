Минобороны России: вертолет Ми-35 уничтожил колонну бронетехники ВСУ

Фото: Министерство обороны РФ

В ходе выполнения боевого задания экипаж вертолета Ми-35 недалеко от одного из населенных пунктов Изюмского района Харьковской области обнаружил и ликвидировал выдвигающуюся на марше колонну и район скопления живой силы ВСУ, сообщает Министерство обороны РФ. Оценив обстановку, экипаж вертолета опустился на предельно малую высоту и нанес удар, в результате чего колонна бронетанковой техники и скопление живой силы украинской армии были уничтожены.

Представители ведомства добавили, что армейская авиация оказывает поддержку мотострелковым подразделениям в рамках выполнения задач по срыву контрнаступления вооруженных сил Украины (ВСУ) на изюмском направлении. По данным ведомства, экипажи совершали более пяти боевых вылетов в дневное и ночное время.

В Минобороны отметили, что экипаж Ми-35 своими действиями предотвратил прорыв ВСУ к оборонительным позициям Вооруженных сил России.

Накануне ВС России уничтожили около 250 бойцов ВСУ в Купянске и Изюме. По словам представителя Минобороны РФ Игоря Конашенкова, ракеты попали по местам дислокации нацбатальона «Кракен», 113-й бригады территориальной обороны и 93-й механизированной бригады.