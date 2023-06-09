Минобороны РФ сообщило о ночном ударе по складам ВСУ с оружием

Фото: МО РФ

Вооруженные силы России в ночь на 9 июня нанесли удар по украинским складам боеприпасов и военной техники иностранного производства, сообщил представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков. По его словам, в том числе были ликвидированы склады с беспилотниками.

Вооруженные силы России провели атаку оружием большой дальности морского и воздушного базирования. Все назначенные цели были поражены. В результате ударов нарушено снабжение ВСУ в районах боевых действий.

Также, по данным Минобороны, в воздушном бою российской авиацией был сбит самолет МиГ-29 Воздушных сил Украины, средствами ПВО в Херсонской области уничтожен самолет Су-25, перехвачены две крылатых ракеты Storm Shadow и 14 реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS, 13 украинских беспилотных летательных аппаратов. В районе Серебрянки поражена радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-37.

Ранее Минобороны России опубликовало кадры уничтожения украинского танка вместе с экипажем на Южно-Донецком направлении. Бойцы ВС РФ на разведывательно-ударном вертолете Ка-52 нанесли удар управляемой ракетой.

До этого подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко заявил, что ВСУ потеряли контроль над своими позициями на Луганском направлении в зоне СВО. По его словам, бойцы Вооруженных сил России успешно контратаковали также на Купянском, Краснолиманском и Донецком направлениях. При этом он подчеркнул, что украинские войска продолжают попытки наступления с целью сдвинуть линию соприкосновения.