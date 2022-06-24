Минобороны России показало кадры работы огнеметных систем «Солнцепек»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Боевая машина БМ-1 тяжелой огнеметной системы ТОС-1А «Солнцепек»

Минобороны РФ опубликовало видео работы тяжелых огнеметных систем ТОС-1А «Солнцепек» в ходе спецоперации на Украине. Кадры демонстрируют атаку огнеметной системы по укрепленным опорным пунктам и позициям ВСУ.

23 июня российские военные уничтожили высокоточным оружием в районе Николаева 49 резервуаров с топливом для военной техники ВСУ, а также до 50 боевых машин реактивных систем залпового огня. Также поражены три базы ремонта бронетанковой техники, четыре пункта управления, живая сила и военная техника в 18 районах.

Ранее сообщалось, что российские ракетные и артиллерийские войска уничтожили взвод гаубиц М777 калибра 155 мм на острове Кубанский. Оперативно-тактическая и армейская авиация за сутки поразила живую силу и военную технику в 96 районах, а также полевой радиолокационный пост в районе Константиновки Харьковской области.