Минобороны показало видео перестрелки российских десантников с бойцами ВСУ

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Военнослужащие Воздушно-десантных войск дали бой группе бойцов ВСУ, сообщили в Минобороны России. Видео перестрелки показано от первого лица.

Прицельным огнем из стрелкового оружия и гранатометов бойцы «крылатой пехоты» нанесли огневое поражение вражескому подразделению, не позволив ему приблизиться к опорным пунктам российских войск, — говорится в сообщении.

10 мая Telegram-канал SHOT сообщил, что в Курской области произошло боестолкновение российских пограничников с группой украинских диверсантов. По данным канала, пострадавших нет. Минобороны России эту информацию не комментировало.

Ранее генерал-майор ВВС Греции в отставке Павлос Христу рассказал, что на сегодняшний день Киев не располагает средствами для организации полномасштабного наступления. По его словам, ВСУ держат удар лишь потому, что военные действия ведутся на ограниченной территории. В данной ситуации, по мнению генерала, «самым разумным» решением являются переговоры.