МИД России: США покрывают действия Киева по обстрелам ЗАЭС

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США покрывают действия украинских войск по обстрелам Запорожской АЭС, заявил замдиректора департамента информации и печати МИД РФ Иван Нечаев, которого цитирует РИА Новости. Он считает, что Запад хочет переложить всю ответственность на Россию.

Глубокую озабоченность вызывает не только безрассудство Украины, но и стремление американцев и европейцев любой ценой прикрыть своих подопечных, затушевать бесчинства, которые творят укронацисты. Не имеет разумного объяснения преступное попустительство Запада в отношении украинских обстрелов и ракетных ударов по ЗАЭС, — сказал Нечаев.

Он отметил, что США и ЕС совершенно безразличны соображения ядерной безопасности. Они стремятся не допустить визита гендиректора МАГАТЭ Рафаэля Гросси на станцию, а также «готовятся перевести стрелки на Россию».

Ранее Минобороны России предупредило, что 19 августа Киев готовит провокацию на Запорожской АЭС, «приуроченную» к визиту на Украину генсека ООН Антониу Гутерриша, и планирует обвинить Россию в создании техногенной катастрофы. По данным ведомства, артиллерия ВСУ нанесет удары по станции, а подразделения радиационной, химической и биозащиты ВСУ должны будут зафиксировать факт аварии на АЭС и провести демонстрацию по якобы ликвидации ее последствий. В министерстве добавили, что Киев преследует несколько целей: создание зоны отчуждения до 30 км, введение международных сил на станцию и обвинение России в ядерном терроризме.